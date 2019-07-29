2019/07/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس (1) عادى جدا..إن ظابط عظيم يستدعيك من خدمتك البرنجى لمكتبه (ساعة مرواح الشمس)ويكلمك بكل هدوء عن أمر الله وحكمته وفرض الطاعة من غير ماحد يعترض اللى أعظم من حكم النفس على النفس بالبدلة العسكرية ..برغم انه كان بيسب الدين دلوقت فى طابور الهتاف زى قائد الجيش كله لما يعلن عن غضبه العظيم ..لو شاف حد بيعيط قدامه ..تاخد تصريحك بخمستاشر يوم وتقصد طريق بلدكم تحضن خشب الباب-تفت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اشرف عتريس - قصايد من ديوان ( ليها طعم جديد خالص ) 1998) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اشرف عتريس - قصايد من ديوان ( ليها طعم جديد خالص ) 1998) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).