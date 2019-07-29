عبد الرحمن علي غنيم - قانون الاعتقال الإداري

2019/07/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم تعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون طوارئ الانتداب البريطاني لعام 1945م، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في أغلب حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، ويعرف القائد العسكري بأنه السلطة التشريعية في الأراضي المحتلة، وهو الشخص الوحيد الذي يصدر الأوامر العسكرية ويعدلها بحيث تكون هذه التعديلات لصالح خدمة دولة الاحتلال وليس لمصلحة السكان الواقعين تحت سلطة الاحت......

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