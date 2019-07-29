إحباط محاولة إدخال سيارات دون الموديل في منفذ أم قصر

2019/07/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط لإدخال ست سيارات دون

الموديل في منفذ أم قصر الأوسط.

وذكرت

الهئية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معلومات مؤكدة

وردت عن محاولة إدخال ست سيارة دون الموديل، وبعد القيام بالكشف والتدقيق من قبل

لجنة شكلت من الكمرك المدني وضابط البحث والتحري وشرطة الكمرك وبإشراف معاون مدير

المنفذ، تم العثور على حاويتين في داخلهما السيارات”.

وبينت

انه “تم التلاعب في أرقام الشواصي وأنها دون الموديل المسموح باستيرادها وفق

الضوابط والتعليمات”.

وأشارت

إلى إحالة “السيارات وفق محضر اصولي أمام قاضي التحقيق في أم قصر لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة لذلك”.

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