بومبيو: ترامب يريد بدء الانسحاب من أفغانستان قبل الانتخابات الأمريكية في 2020

2019/07/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

يرغب

الرئيس دونالد ترامب البدء في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات

الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كما أعلن وزير خارجيته مايك بومبيو

الإثنين.

وقال

بومبيو ردًا على سؤال عن إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل

الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، أثناء مداخلة في النادي الاقتصادي في

واشنطن: ”إنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس“، وأضاف: ”قال بكل وضوح أنهوا

الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب“.

وكان

ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية قد وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات

الأمريكية من أفغانستان، لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود أميركيين

إلى البلاد وبات عددهم حاليًا 14 ألفًا.

ومنذ

عام باشرت واشنطن حوارًا مباشرًا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح

ببدء الانسحاب، وأعرب ترامب مجددًا عن رغبته في وضع حد ”للحروب التي لا تنتهي،“

لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

وقال

بومبيو ”سمحت المفاوضات بإحراز تقدم حقيقي“، معربًا عن ”تفاؤله“.

ويبدو

أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني

نهاية أيلول/سبتمبر.

والمفاوض

الأمريكي زلماي خليل زاد في كابول حاليًا، وسيزور الدوحة في الأيام المقبلة

لمفاوضات جديدة مع حركة التمرد”.

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