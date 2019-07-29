اعتقال 3 عصابات تتاجر بالمخدرات في السليمانية

2019/07/29 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ السليمانية

تمكنت

قوات الاسايش في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، من ضبط واعتقال ثلاث عصابات

لتجارة المخدرات.

وذكرت

وزارة الداخلية في اقليم كردستان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان “الاسايش تمكنت من ضبط كميات كبيرة وخطيرة من المواد المخدرة، كما ضبطت

سيارة نقل كبيرة كانت تقلها في الطريق الى سليمانية، واعتقلت السائق”.

واشارت

الى ان جهودها “خلال الست اشهر الاولى من العام الجاري، ادت الى اعتقال 170

شخص بتهمة التجارة وتعاطي المخدرات”.

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