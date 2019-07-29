الأخلاق والدين

2019/07/29 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏زيدان نجم ما هو تأثير الدين على الاخلاق؟ فهل أتى الأخلاق على أساس الدين؟ أو تأثر الأخلاق بالمبادئ دينية؟ أو تأثر بتلك النقطة أو البقعة أو المنطقة ‏المفروض عليها الدين؟ مهما كان الدين؟ هنا ماذا يفعل اللاديني؟ أو غير المقتنع بفكرة الدين؟ أو غير الراضي بتلك الجغرافية؟ او البقعة؟ أو المنطقة؟ أو الأفكار؟ أو الطقوس؟ أو الفرضيات؟ …

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