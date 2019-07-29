فرق الدفاع المدني في كربلاء تسيطر على حريق في إحدى بساتين المدينة

2019/07/29 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الأثنين، من السيطرة على حريق نشب في احدى بساتين المدينة قرب مرآب لوقوف العجلات.

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