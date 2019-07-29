2019/07/29 | 23:24

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فرق الدفاع المدني في كربلاء تسيطر على حريق نشب في احد بساتين المدينة

تمكنت احدى فرق الدفاع المدني في كربلاء من السيطرة على حريق نشب في

احد بساتين المدينة قرب مرآب لوقوف العجلات ، وذكر بيان لشرطة كربلاء:" بعد ورود اخبار من السيطره المركزية

يشير بوجود حادث حريق في منطقه بساتين عگد بني تميم على الفور تحركت

احدى فرق الاطفاء المرابطة ضمن قاطع مركز باب بغداد الى محل

الحادث لاخماد الحريق الى انه حين وصول فريق الاطفاء الى محل الحادث

تبين احتراق احد البساتين خلف مرٱب لوقوف السيارات حيث تم السيطرة على

الحادث بسرعة وتحجيم النيران ومنعها من الانتشار والوصول إلى دور

المواطنين ومرآب العجلات هذا وإن فرق الانقاذ التابعة الى مديرية دفاع

مدني كربلاء لم تسجل اي اضرار مادية او بشرية في الحادث .

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