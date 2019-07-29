2019/07/29 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

ترأس قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم كبار ضباط ومدراء القيادة لبحث خطة تأمين الحماية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة كربلاء يبحث خطة تأمين بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة كربلاء يبحث خطة تأمين بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).