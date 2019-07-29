16 إصابة جديدة بمرض قاتل في أمريكا

2019/07/29 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 16 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1164، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت زيادة نسبتها 1.4 في المئة في حالات الإصابة بالمرض الشديد […]

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