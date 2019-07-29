2019/07/29 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد والناطق الرسمي باسم تحالف القوى فالح العيساوي، الاثنين، يجب معالجة قضية كردستان بعيدا عن الإعلام.وقال العيساوي خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد"، الذي يعرض على قناة العهد، ان "الخلافات بين اربيل وبغداد تعالج عبر لجان مشتركة وفنية"، مبينا ان "الحكومة تناقش حاليا استحقاقات كردستان المالية منذ 2004".واضاف أن "كردستان تصدر أكثر من ربع مليون برميل نفط يوميا خارج بغداد".

بغداد اليوم __ بغداد

اختتم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الاثنين (29 تموز 2019)، زيارته الى الكويت.

يتبع*************

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، الاثنين، عن اعتراض تحالفه على آليات تقديم مرشحي الدرجات الخاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.





وقال الوائلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الاليات، التي يتبعها رئيس مجل

بغداد اليوم - كردستان

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، على اتهامه من قبل النائب عن تحالف البناء حنين قدو بـ "تزويد" الولايات المتحدة الأميركية معلومات عن الحشد الشعبي.

وقال مسؤول اعلام الحزب الديمقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العيساوي: كردستان تصدر أكثر من ربع مليون برميل نفط يوميا خارج بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العيساوي: كردستان تصدر أكثر من ربع مليون برميل نفط يوميا خارج بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).