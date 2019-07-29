نائب: وزير الاتصالات فشل في عمله وحراك برلماني لتغييره

2019/07/29 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية جاسم موحان، اليوم الاثنين، ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي فشل في عمله، ولم يقدم اي شيء يذكر لغاية الساعة.وقال موحان، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "لجنة الخدمات البرلمانية، استضافة ولأكثر من مرة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، لغرض مناقشة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى شبكات الهاتف النقال او الانترنيت، وفي كل استضافة يطلق الربيعي لنا وعود، بتحسين تلك الخدمات، لكن على ارض الواقع لا يوجد اي تغيير ولو لشيء بسيط".

واضاف "وزير الاتصالات نعيم الربيعي فشل في عمله، ولم يقدم اي شيء يذكر لغاية الساعة، ولهذا هناك حراك برلماني منذ فترة، لتغيير الوزير بشخصية مختصة بهذا المجال، لكن للأسف بعض الضغوطات والمجاملات السياسية، عطلت هذا الحراك قليلا".

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