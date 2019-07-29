قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تنفيذها غارات على قوات حفتر

2019/07/29 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق عن تنفيذ غارات جوية على قوات تابعة لـ “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.وقال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، محمد قنونو، في بيان نشر على صفحة عملية “بركان الغضب” على موقع “فيسبوك”، إن “سلاح الجو الليبي نفذ اليوم أربع طلعات قتالية”، استهدفت قوات حفتر في […]

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