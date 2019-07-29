2019/07/29 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " ، عدد 604 ، 15 جويلية 2019https://revcom.us/a/604/america-the-lying-deal-breaking-aggressor-in-the-persian-gulf-en.htmlفي 2015 ، أمضت إيران إتفاقيّة نوويّة مع الولايات المتحدة و خمس قوى عالميّة أخرى ( الصين و روسيا و فرنسا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - أمريكا – المعتدى الكاذب و خارق الإتفاقيّات في الخليج الفارسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#شادي الشماوي - أمريكا – المعتدى الكاذب و خارق الإتفاقيّات في الخليج الفارسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).