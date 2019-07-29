2019/07/29 | 23:55

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إلقاء القبض على ثلاث ارهابيين بحوزتهم عبوة لاصقة في الضلوعية !

تمكنت القوات الامنية ،اليوم الاثنين من إلقاء القبض على ثلاث

ارهابيين بحوزتهم عبواة لاصقة في مدينة الضلوعيه قسم شرطة الضلوعية يلقي القبض على ثلاث ارهابيين بحوزتهم عبوات لاصقة

حاولو التسلل الى مدينة الضلوعية وبعد جهد استخباري وورود معلومات عّن نية الاٍرهاب زعزعت امن مدينة

الضلوعية الواقعه على بعد 80كم شمال العاصمة بغداد على الضفة الشرقية

من نهر دجلة تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية وإحالتهما الى قسم شرطة

الضلوعية لإجراء التحقيق بحقهم

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