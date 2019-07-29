هيئة المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر

2019/07/29 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة تهريب سيارات في ميناء أم قصر، مبينة انه تم التلاعب في أرقام الشواصي كونها

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