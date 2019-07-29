2019/07/29 | 23:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أكد المحلل السياسي حيدر السلمان ، اليوم الاثنين، عن وجود صراع مسيحي – مسيحي في مناطق سهل نينوى
وقال السلمان في حديث لـ "العهد"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلمان للعهد : هناك صراع مسيحي – مسيحي في مناطق سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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