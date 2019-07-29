السلمان للعهد : هناك صراع مسيحي – مسيحي في مناطق سهل نينوى

2019/07/29 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المحلل السياسي حيدر السلمان ، اليوم الاثنين، عن وجود صراع مسيحي – مسيحي في مناطق سهل نينوى

وقال السلمان في حديث لـ "العهد"

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