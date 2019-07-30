2019/07/30 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ بغداد بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لإبادة الايزيديين على يد داعش، وفي سياق التحضير لإحياء الذكرى الخامسة للإبادة في بغداد جرى اجتماع تشاوري في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد ضم كل من الكاردينال مار روفائيل الاول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق و العالم، ومراد اسماعيل المدير التنفيذي لمؤسسة يزدا، وسعد …

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