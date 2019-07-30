مقاطعة مُبكرة لانتخابات مجالس المحافظات

2019/07/30 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لا تحظى #انتخابات #مجالس_المحافظات العراقية، المؤملة إجراؤها نهاية العام الجاري، باهتمام شعبي وإعلامي، بل تشهد رفضاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جراء تمسك الأحزاب بالمناصب السيادية […]

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