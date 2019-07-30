2019/07/30 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حصلت وكالة المركز الخبري الوطني على وثائق تشير إلى قيام وزارة التربية باحالة طباعة الكتب خارج العراق بضعف تكاليف طباعة الكتب داخل البلاد.وكان وزير التربية وكالة قصي السهيل قد قرر في وقت سابق منع طباعة الكتب خارج البلاد لما وصفه بـ” عمليات الهدر للمال العام.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..التربية تخالف وزيرها وتطبع الكتب خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

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