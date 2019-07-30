2019/07/30 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد شرطة النجف يامر بتغيير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد شرطة النجف يامر بتغيير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).