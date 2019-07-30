2019/07/30 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | حسم موضوع ولاية #المالكي الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uwyX1rT1gJE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | حسم موضوع ولاية #المالكي الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | حسم موضوع ولاية #المالكي الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).