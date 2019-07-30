2019/07/30 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( احباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( احباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).