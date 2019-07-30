وزير النقل يعلّق على الصراع بين سلطة الطيران ووزارة النقل.. ويعلن قرب فتح طريق المطار

2019/07/30 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف وزير النقل عبدالله لعيبي، الاثنين، قرار فصل سلطة الطيران المدني عن الوزارة بأنه “مستعجلاً”، نافياً في الوقت ذاته وجود صراع بينهما، لافتاً إلى أن طريق المطار سيفتتح قريباً.

وقال لعيبي في حديث متلفز، تابعته “كلكامش برس”، إن “الخطوط الجوية العراقية ملتزمة بالجداول الزمنية في رحلاتها، وهذا ما لمسناه من المواطنين الذين يفضلون الخطوط على غيرها من الشركات”، مشيرا الى أن “الحجاج العراقيين نقلوا على متن الخطوط الجوية العراقية حصراً”.

وأضاف لعيبي، “ليس هناك اي صراع بين وزارة النقل وسلطة الطيران المدني”، لافتاً الى ان “اصدار باجات الدخول والخروج قرار اداري لا يرتقي خلاف مع سلطة الطيران”.

وتابع لعيبي، أن “الحكومة التي فتحت المنطقة الخضراء قادرة على فتح طريق المطار امام المواطنين، مستدركاً “ولكن يجب ان تكون الاجراءات متقنة بشكل كامل من اجل فتحه”، موضحاً أن “اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء تواصل جهودها لفتح المطار، وسيفتتح قريبا”.

واختتم قوله، أن “مشروع تكسي بغداد لا علاقة له بمشروع فتح المطار”.

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