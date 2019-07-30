الكويت: عازمون على فتح مكتب خاص لمنح العراقيين “الفيزا”

2019/07/30 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن مكتب رئيس برلمان محمد الحلبوسي، الاثنين عن عزم الكويت فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “رئيس البرلمان والوفد المرافق له التقى، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف أن “اللقاء ناقش أهمية تطوير المنافذ الحدودية بين البلدين والمخطط إعمارها من الصندوق الكويتي للتنمية، كما تم بحث ملف تسهيل منح التأشيرات”.

وكشف وزير الداخلية الكويتي عن عزم بلاده “فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين”.

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