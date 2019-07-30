العبادي: سنضغط على الحكومة لتوفير الخدمات

2019/07/30 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-ابن]استقبل حيدر العبادي وفد عشائر ووجهاء محافظة نينوى وشهد اللقاء مناقشة اوضاع المحافظة في مجالات الامن والخدمات وتوفير ما تحتاجه المحافظة واهلها.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه ان "الوفد ثمن مواقف العبادي تجاه المحافظة والانتصار الذي تحقق بقيادته على الارهاب وتحرير المحافظة وان التاريخ سيخلد اسم العبادي وما قدمه للبلد".واكد العبادي "اننا بعد تحريرنا للارض كان هدفنا تحقيق النصر الثاني المتمثل بالاعمار اضافة الى وضع خطة متكاملة لإزالة آثار ومخلفات الارهاب ونتمنى من الحكومة الحالية الاستمرار بهذه الخطط".وأشار الى ان "نينوى واهلها أعزاء على قلوبنا وسنعمل جاهدين بالضغط على الحكومة لتوفير الخدمات لها ولباقي المحافظات والحفاظ على كل المنجزات المتحققة"

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