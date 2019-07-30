2019/07/30 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران/المركز الخبري الوطني NNC قال مصدر مطلع في السفارة العراقية في ايران انه تم تحرير شقيقة الشيخ أوس الخفاجي وزوجها السيد علي الدخيلي وأطفالهم .وقال المصدر لـ”لمركز الخبري الوطني NNC” ان ” شقيقة الخفاجي وزوجها واطفالها بخير وتم تحريرهم من الخاطفين من قبل قوات الامن الايرانية”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير شقيقة الخفاجي وعائلتها من خاطفيها في ايران المركز الخبري الوطني.

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