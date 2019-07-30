ظاهرة فلكية تثبت نظرية آينشتاين

2019/07/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال علماء فلك إن الضوء الصادر عن نجم يدور في مدار حول الثقب الأسود الهائل وسط مجرتنا، قد يمثل دليلا جديدا يدعم نظرية

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