توجه نيابي لزيادة مخصصات الدرجات الدنيا

2019/07/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

تسعى اللجنة المالية النيابية الى زيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا من خلال مفاتحة الحكومة بذلك.

وافاد رئيس اللجنة هيثم الجبوري لـ»وكالة الأنباء العراقية»، بان «الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا».

من جانبه، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري، عن توصية قدمتها اللجنة للحكومة لزيادة مخصصات الدرجات الوظيفية الدنيا.

وقال الساري: “لا يوجد أي تخفيض في رواتب الموظفين، وليس من اختصاص اللجنة، والامر كله بيد الحكومة”.



واضاف “قدمنا توصية للحكومة بان تكون هناك زيادة للرواتب المتدنية، على مستوى المخصصات لدفع الغبن الذي هم فيه”.

واشار الى ان “الامر عائد الى الحكومة، لانها بموجب الدستور مسؤولة عن رسم السياسة المالية والنقدية”.

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