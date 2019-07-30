قانون لدعم الطلبة المخترعين والمواهب

2019/07/30 | 00:28

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التعليم تستعد لتطبيق نظام المقررات

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

قدمت لجنة التعليم النيابية مقترح قانون لدعم الكفاءات من الطلبة المخترعين والمواهب، في وقت، بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام المقررات.

وافادت عضو اللجنة ايناس المكصوصي في تصريح لـ”الصباح” بان “لجنة التعليم النيابية قدمت مقترح قانون يتناول كيفية دعم الكفاءات من الطلبة المخترعين واصحاب المواهب في المراحل المنتهية والمراحل المتقدمة في الجامعات العراقية”.

واضافت ان “القانون سيهتم بالدراسات المتقدمة التي وصلت الى براءة اختراع من رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال تنميتها اضافة الى توفير التعيين في ملاكات الدولة لاصحابها وحسب الاختصاصات”.

ولفتت الى ان “القانون سيتضمن فقرات مهمة منها تشجيعية مثل توفير قطعة ارض او مكافأة مالية”، مبينة ان “القانون يدعم الكفاءات العلمية للطلبة من المراحل الجامعية المنتهية الى الدراسات المتقدمة كالماجستير والدكتوراه “.

الى ذلك، ذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “الوزارة بحثت الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام المقررات الدراسية خلال العام الدراسي

2019 /2020 في ضوء الضوابط والآليات التي اعتمدتها الوزارة والتي تتطلب نظاما تعليميا متطورا لتنفيذ البرامج الدراسية التي تواكب الأنظمة العالمية الحديثة من اجل الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي».

واستعرض البيان “المتطلبات اللازمة لتخرج الطالب وفق نظام المقررات وعدد الساعات الدراسية المطلوبة حسب التخصص العلمي، وآلية عمل اللجان الامتحانية في الأقسام العلمية، والبنى التحتية من القاعات الدراسية والمختبرات العلمية القادرة على استيعاب الخيارات المتعددة

للطلبة”.

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