وزير التربية موعد اعلان السادس اعدادي سيكون الاربعاء او الخمس المقبلين

2019/07/30 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف وزير التربية قصي السهيل، الأثنين، عن موعد الاعلان عن نتائج السادس اعدادي بفرعيه الادبي والعلمي، مشيرا الى ان نسب النجاح متقاربة مع الاعوام السابقة.وقال السهيل في تصريح متلفز تابعه /المعلومة/ ان ” موعد اعلان النتائج السادس اعدادي بفرعية الادبي والعلمي سيكون في يوم الاربعاء او الخميس المقلبين”.واضاف ان “نسب النجاح تكاد […]

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