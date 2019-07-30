وزير الداخلية يصل الكويت في زيارة رسمية

2019/07/30 | 00:39

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بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، مساء الاثنين، الى الكويت في زيارة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان مقتضب، إن "الياسري والوفد المرافق له وصل دولة الكويت في زيارة رسمية".

بغداد اليوم - بغداد

أكد والناطق الرسمي باسم تحالف القوى فالح العيساوي، الاثنين، يجب معالجة قضية كردستان بعيدا عن الإعلام، مبينا ان الاقليم يصدر أكثر من ربع مليون برميل نفط يوميا خارج بغداد.

وقال العيساوي خلال استضافته في برنامج "سي

بغداد اليوم __ بغداد

اختتم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الاثنين (29 تموز 2019)، زيارته الى الكويت.

وكان الحلبوسي، قد بحث الاحد (29 تموز 2019)، مع امير الكويت سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، الاثنين، عن اعتراض تحالفه على آليات تقديم مرشحي الدرجات الخاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.





وقال الوائلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الاليات، التي يتبعها رئيس مجل

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