قائد شرطة النجف يوجه بتغيير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق

2019/07/30 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي، ستراتيجية جديدة لتحديث الخطط الأمنية والادارية وتغيير بعض المدراء ومنها مكافحة الاجرام التي تسعى لتطويرها وزراة الداخلية والتي يؤكد عليها وزير الداخلية ياسين الياسري .

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