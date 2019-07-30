2019/07/30 | 00:57

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قائد شرطة النجف يأمر بتغير مدراء مكافحة الاجرام وضباط التحقيق

اعلن قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن الفتلاوي عن

ستراتيجية جديدة لتحديث الخطط الأمنية والإدارية وتغيير بعض المدراء

ومنها مكافحة الاجرام التي تسعى لتطبيقها وزراة الداخلية

والتي يؤكد عليها السيد وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري

.وقالت المديرية " أن قائد شرطة النجف وضمن مهامه وواجباته لتطوير

العمل أمر باعفاء مدير مكافحة اجرام النجف ومدراء المكاتب في

الأقضية والنواحي واختيار ضباط ومنتسبين لتولي المهمة

".وأكدت " ان قائد الشرطة أمر الجميع بالالتزام بمعايير حقوق

الإنسان التي أرسى دعائمها الإمام علي عليه السلام وفق القوانين

العراقية والمواثيق الدولية ".وبينت" أن قائد الشرطة وعد بستراتيجية جديدة تعتمد التعاون

المشترك بين المواطن ورجل الشرطة لتحقيق الأمن والحفاظ على

الاستقرار في المحافظة المقدسة وتقديم كل يمكن تقديمة من اجل خدمة

المواطن "وأضافت : ان شرطة المحافظة تعتذر عن أي تصرفات فردية صدرت من منسوبيها

خلال الفترة الماضية داعية الجميع للتعاون معها من اجل امنهم

واستقرارهم" .

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