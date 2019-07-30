النجم البرتغالي رونالدو يحقق انجازاً جديداً

2019/07/30 | 00:59

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العهد نيوز- متابعة

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.

وقالت ماركا إن اختيار رونالدو

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