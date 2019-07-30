2019/07/30 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف وزير التربية قصي السهيل، امس الأثنين، عن موعد الاعلان عن نتائج السادس اعدادي بفرعيه الادبي والعلمي، مشيرا الى ان نسب النجاح متقاربة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف عن موعد اعلان نتائج السادس اعدادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف عن موعد اعلان نتائج السادس اعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).