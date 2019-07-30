2019/07/30 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجح العلماء في صناعة عدسة لاصقة روبوتية يتم التحكم بها بواسطة حركات العين الصغيرة، بما فيها طرف مرتين من أجل تكبير وتصغير المشهد.

وفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة لاصقة آلية تكبر وتصغر "بطرفة العين") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة لاصقة آلية تكبر وتصغر "بطرفة العين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).