الكعبي يطالب حقوق الانسان بوثائق رسمية عن حالات الاختفاء القسري

2019/07/30 | 01:32

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بغداد / الصباح

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين، مفوضية حقوق الانسان، بتزويده بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة وجود حالات اختفاء قسري، ليتسنى له عرضها على البرلمان لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان تلقته "الصباح"، أن "الكعبي طالب المفوضية العليا لحقوق الانسان بتزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين انس اكرم العزاوي، عبر تصريحه الذي اكد فيه وجود 7663 حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين"، مشيرا الى ان "التصريح كانت له ردود افعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي لاسيما كونه صادرا من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الانسان".

ودعا الكعبي، المفوضية الى "تزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمهــا، لكونها تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل نظامنا الديمقراطي"، مطالبا إياها بـ"تزويده ايضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة 4 من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2018 المعدل عن السنوات المذكورة".

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