القضاء الأعلى يشدد على دعم الحكومة في جهود مكافحة المخدرات

2019/07/30 | 01:32

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خلال اجتماع مع رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي

بغداد / الصباح

اتفق رئيس مجلس القضاء الأعلى مع رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي، أمس الاثنين، على ضرورة التعاون ودعم الحكومة بما يكفل نجاح الجهود الهادفة الى مكافحة الفساد والجريمة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته "الصباح"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد العميري، وناقش معهما مخرجات اجتماع مجلس مكافحة الفساد المنعقد بتاريخ 28 /7 /2019".

ولفت البيان الى ان "المجتمعين توصلوا إلى صيغة عمل مشتركة تتفق مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص مكافحة جرائم المخدرات وضبط المنافذ الحدودية"، مبيناً ان "القاضي فائق زيدان اكد توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع مؤسسات الدولة التنفيذية بما يكفل نجاح الجهود الحكومية بصدد مكافحة الفساد والجريمة".

واكد البيان ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد على التعاون ودعم الحكومة".

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