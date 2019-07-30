مجدداً.. طائرات حوثية تُغير على أهداف في السعودية

2019/07/30 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، المرتبطة بإيران، يوم الإثنين، عن مهاجمة #قاعدة #الملك_خالد الجوية في منطقة #عسير في #السعودية، بعدد من #الطائرات_المسيرة.ونقلت قناة “المسيرة” التابع […]

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