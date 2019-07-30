2019/07/30 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QqKg7WvC69U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتل طفل بدم بارد في 2018 ونتائج التحقيق تم تغييرها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قتل طفل بدم بارد في 2018 ونتائج التحقيق تم تغييرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).