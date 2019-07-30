هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ايران

2019/07/30 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل

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