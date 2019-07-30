في أمريكا.. 16 إصابة جديدة بمرض قاتل

2019/07/30 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، امس الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 16 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية

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