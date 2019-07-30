كلوب يقلل من شأن المواجهة القادمة مع مان سيتي

2019/07/30 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قلل المدرب الألماني يورغن كلوب من شأن نتيجة مباراة درع المجتمع بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي، على المنافسة بينهما في الموسم المقبل ضمن

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