استفتاء موجع للمرجع الخالصي حول الوقت المضيق لصلاة الجمعة وخطبتها

2019/07/30 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة مرجعنا الامام الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله)

م/ استفتاء

السلام عليكم، كما علمتمونا من الأحاديث النبوية واحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليهم اجمعين ان الجمعة ساعة مضيقة خطبتها وصلاتها.

كم يحق للمكلفين الانتظار ليكتمل عدد المصلين الى خمسة قبل ان يصلوا الظهر في يوم الجمعة؟!.

وما هو تكليف المصلين إذا حضر الخامس ومازالوا ضمن الساعة المضيقة من وقت الظهر من يوم الجمعة بعد أن يكونوا قد صلوا الظهر؟!.



افتونا مأجورين، ونفع الله المسلمين بعلمكم.

المستفتي: أحد المؤمنين

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

وقت صلاة الجمعة حين زوال الشمس، وهو مضيق بمقدار أداء الأذان والخطبتين والركعتين، فلو لم تصل أول الزوال لأي سبب جاز الشروع فيها قبل انتهاء وقتها، وهو ساعة شرعية وتساوي مقدار ساعتين عرفيين، فإذا أدرك من هذا الوقت، بمقدار خطبتين خفيفتين وركعة صلوها جمعة.



أما إذا صليت أول وقتها بشروطها فقد قضيت، ولا تنعقد بعدها, وتقام ظهراً لمن فاتته.



والله العالم.



والسلام عليكم.

الراجي عفو ربه

محمد مهدي بن محمد الخالصي

26 ذو القــــــعدة 1440هـ

29تمــــــــــــوز 2019م

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