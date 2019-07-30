2019/07/30 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الشيطان وعبادة الهوى مقدمة : لا كهنوت فى العلم ولا فى الدين الالهى الحق 1 ـ ( س ) تناقش مع ( ص ) فى موضوع سياسى ، كانت حجة ( س ) هى الأقوى ، غضب ( ص ) فقال ل ( س ) : هل معنى هذا أننى جاهل ؟ .تحول النقاش من ( الموضوعى ) الى ( الشخصى ) .هنا الخلط بين ( موضوع النقاش ) و ( أشخاص المتناقشين ).الجاهل فى موضوع النقاش يتحول الى مهاجم رفيقه فى النقاش ليدارى جهله .فى الموضوعات البحثية ليكون النقاش......

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