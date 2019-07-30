2019/07/30 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزابيلا مونير في العرض الأول لـ"دورا ومدينة الذهب المفقودة" بلوس أنجلسالممثلة الأميركية إيزابيلا مونير تحضر العرض الأول لفيلمها الذي تلعب فيه دور البطولة "دورا ومدينة الذهب المفقودة" بقاعة ريغال في مدينة لوس أنجلس الأميركية.

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