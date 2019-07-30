2019/07/30 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل المغربي: يد المغرب ممدودة للجزائر أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.وقال الملك محمد السادس خلال الخطاب: "نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين."وأضاف العاهل المغربي أن ذلك "تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا."وأكد أن "الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج ."

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