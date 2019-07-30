ديربيات ساخنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

2019/07/30 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديربيات ساخنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديالالقاهرة – أسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر والتي سحبت امس الاثنين في القاهرة، عن مواجهات قوية أبرزها ديربي الجارين الليبيري والسيراليوني والسوداني والتشادي، إضافة إلى مواجهة بوروندي وتنزانيا.وتشهد مباريات الديربي بين ليبيريا وسيراليون ندية وإثارة كبيرتين، والأمر ذاته بالنسبة للسودان وتشاد وإن كان الأول مرشحا على الورق، لكن تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة وفشله في حجز بطاقته إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر يجعلان باب الاحتمالات مفتوحا.وسيسعى السودان إلى تفادي مصيره في تصفيات النسخة العالمية الأخيرة عندما خرج من الدور الثاني على يد زامبيا بخسارته ذهابا وإيابا (0-1 في الخرطوم و0-2 في لوساكا).وفي المقابل، لم ترحم القرعة الممثلين العربيين الآخرين في الدور التمهيدي الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في الثاني من سبتمبر المقبل والعاشر منه.ويشارك 54 منتخبا في التصفيات حيث أعفيت المنتخبات الـ26 الأعلى ترتيبا في القارة السمراء بحسب تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” من خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا.وتنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة عن الدور التمهيدي، إلى الـ26 التي أعفيت من خوضه، في دور مجموعات توزع خلاله المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات يتأهل أبطالها للدور النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب لتتأهل خمسة منتخبات إلى النهائيات.وستوزع المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور النهائي على مستويين، الأول يضم الأعلى تصنيفا والثاني الأقل تصنيفا وعلى ضوئهما تسحب القرعة في موعد يحدد لاحقا، حيث يلتقي الأعلى تصنيفا مع الأقل تصنيفا ذهابا على أرض الأخير وإيابا على أرض الأول.وحدد الاتحاد الأفريقي الجولات الست لدور المجموعات، فتقام الأولى في الفترة بين 23 و31 مارس المقبل، والثانية بين الأول والتاسع يونيو، والثالثة والرابعة بين 22 و30 مارس 2021 والخامسة بين 30 أغسطس و7 سبتمبر 2021.

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