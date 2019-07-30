حماية الملاحة في مضيق هرمز نقطة خلافٍ أم توافقٍ دولي؟

2019/07/30 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع من تموز/يوليو الجاري، أقدمت القوات البحرية الملكية البريطانية بالاستحواذ على ناقلة النفط العملاقة “غرايس 1” التي تحمل العلم البانمي لاشتباهها

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